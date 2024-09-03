Sartini (All.Vancouver Whitecaps): "Sogno lo scudetto della Fiorentina visto dalla Curva Fiesole"

Il tecnico toscano dei canadesi del Vancouver Whitecaps ha parlato oggi della sua passione viscerale per i viola

A Sportellate ha parlato Vanni Sartini, attuale tecnico del Vancouver Whitecaps e noto tifoso viola, il quale ha rilasciato dichiarazioni sulla Fiorentina: "Amo la Fiorentina ed anche dal Canada la seguo bene, è difficile a causa degli orari però lo faccio volentieri. Mi alzo di notte per tifare e bestemmiare ogni volta. In tanti mi dicono che allenare i viola è il mio sogno però non è vero, il mio sogno è vedere lo scudetto della Fiorentina dalla Curva Fiesole. Per me la Fiorentina non può essere un lavoro, è amore."

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