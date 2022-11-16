Saranno 67 i giocatori che la Serie A ''presterà'' al campionato del mondo in Qatar. 5 della Fiorentina

Eccoci giunti al tanto atteso e contestato stop per il mondiale in Qatar, con la serie A pronta a ''prestare'' ben 67 tesserati.

Tutto pronto, si parte. Il mondiale più discusso e rivoluzionario della storia del calcio è alle porte. Qatar, edizione invernale. Di seguito riportiamo i 67 convocati provenienti dalla serie A:

ATALANTA: Pasalic (Croazia); Maehle (Danimarca); De Roon e Koopmeiners (Olanda).

BOLOGNA: Aebischer (Svizzera); Skorupski (Polonia).

CREMONESE: Vasquez (Messico).

EMPOLI: -

FIORENTINA: Zurkowski (Polonia); Milenković (Serbia); N. Gonzalez (Argentina); Amrabat (Marocco); Jovic (Serbia).

INTER: Brozovic (Croazia); Onana (Camerun); Lukaku (Belgio); De Vrij e Dumfries (Olanda); Martinez e Correa (Argentina).

JUVENTUS: Danilo, Alex Sandro e Bremer (Brasile); McKennie (USA); Rabiot (Francia); Szczesny e Milik (Polonia); Kostic e Valhovic (Serbia); Paredes e Di Maria (Argentina).

LAZIO: Milinkovic Savic (Serbia); Vecino (Uruguay).

LECCE: -

MILAN: Kjaer (Danimarca); Dest (USA); Hernandez e Giroud (Francia); De Ketelaere (Belgio); Leao (Portogallo); Ballo-Touré (Senegal).

MONZA: -

NAPOLI: Anguissa (Camerun); Zielinski (Polonia); Olivera (Uruguay); Kim (Corea del Sud); Lozano (Messico).

ROMA: Zalewski (Polonia); Vina (Uruguay); Rui Patricio (Portogallo); Dybala (Argentina).

SALERNITANA: Piatek (Polonia); Dia (Senegal); Bronn (Tunisia).

SAMPDORIA: Bereszynski (Polonia); Sabiri (Marocco); Djuricic (Serbia).

SASSUOLO: Erlic (Croazia).

SPEZIA: Kiwior (Polonia); Ampadu (Galles).

TORINO: Vlasic (Croazia); Rodriguez (Svizzera); Lukic e Radonjic (Serbia); Milinkovic-Savic (Serbia)

UDINESE: Ebosse (Camerun);

VERONA: Hrustic (Australia); Hongla (Camerun); Lazovic e Ilic (Serbia).

IN 3 DALLA SERIE B

Ci sono anche 3 giocatori che andranno ai Mondiali dalla Serie B, sono Glik del Benevento (Polonia), Cheddira del Bari (Marocco) e Karacic del Brescia (Australia).

LE PAROLE DI LADY JOVIC

https://www.labaroviola.com/lady-jovic-non-ha-dubbi-luka-non-e-teso-per-il-mondiale-non-lo-e-mai-prima-dei-grandi-appuntamenti/192735/