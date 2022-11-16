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Lady Jovic non ha dubbi: ''Luka non è teso per il mondiale, non lo è mai prima dei grandi appuntamenti''

La compagna dell'attaccante della Fiorentina ha così commentato le tappe di avvicinamento di Jovic al mondiale in Qatar.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2022 17:37
Lady Jovic non ha dubbi: ''Luka non è teso per il mondiale, non lo è mai prima dei grandi appuntamenti'' -
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Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Intervenuta ai microfoni serbi di informer, la compagna di Luka Jovic Sofija Milosevic ha parlato della preparazione del suo fidanzato al campionato del mondo:

"Sarò in Qatar a tifare coi bimbi, Luka è in forma più che mai e non è assolutamente nervoso. E' contento del sostegno. Matrimonio? Dopo cercheremo il terzo figlio, Luka ne vorrebbe quattro con me, oltre a quello avuto dal suo primo matrimonio. Io vorrei fermarmi a tre".

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