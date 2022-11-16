Lady Jovic non ha dubbi: ''Luka non è teso per il mondiale, non lo è mai prima dei grandi appuntamenti''

La compagna dell'attaccante della Fiorentina ha così commentato le tappe di avvicinamento di Jovic al mondiale in Qatar.

Intervenuta ai microfoni serbi di informer, la compagna di Luka Jovic Sofija Milosevic ha parlato della preparazione del suo fidanzato al campionato del mondo:

"Sarò in Qatar a tifare coi bimbi, Luka è in forma più che mai e non è assolutamente nervoso. E' contento del sostegno. Matrimonio? Dopo cercheremo il terzo figlio, Luka ne vorrebbe quattro con me, oltre a quello avuto dal suo primo matrimonio. Io vorrei fermarmi a tre".

CARESSA SU ITALIANO

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