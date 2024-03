Sara Meini: “Commisso arriverà in Italia Mercoledi mattina presto accompagnato dalla moglie”

La nota giornalista Sara Meini tramite il suo profilo X ha annunciato il ritorno in Italia di Rocco Commisso previsto per Mercoledi mattina accompagnato dalla moglie e da alcuni dirigenti Mediacom. Il presidente della Fiorentina dunque torna in Italia per stringersi intorno al Direttore Generale Joe Barone colpito da un malore nella giornata di Domenica.

REPORT MEDICO FIORENTINA