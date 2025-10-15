Sarà Marinelli ad arbitrare Milan-Fiorentina, con lui i rossoneri non hanno mai perso

Il designatore arbitrale Rocchi ha comunicato le scelte degli arbitri per la prossima giornata di Serie A. Tra cui la squadra arbitrale per Milan-Fiorentina in programma Domenica sera alle 20:45. Ad a...

Il designatore arbitrale Rocchi ha comunicato le scelte degli arbitri per la prossima giornata di Serie A. Tra cui la squadra arbitrale per Milan-Fiorentina in programma Domenica sera alle 20:45. Ad arbitrare la partita sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli, gli assistenti saranno Mondin-Bahri oltre al quarto uomo Arena. Al Var Abisso e Di Paolo.

Marinelli ha già arbitrato 7 volte il Milan, con lui i rossoneri non hanno mai perso: 6 vittorie e un pareggio. Mentre con la Fiorentina sono 9 i precedenti: 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.