Sarà il tedesco Zwayer l'arbitro di Celje-Fiorentina. Ha arbitrato una semifinale dell'ultimo europeo

Sono uscite le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Conference League, turno in cui la Fiorentina affronterà il Celje per la gara di andata dei quarti di finale della competizione. Ad arbit...

Sono uscite le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Conference League, turno in cui la Fiorentina affronterà il Celje per la gara di andata dei quarti di finale della competizione. Ad arbitrare l'incontro sarà una terna arbitrale tutta tedesca composta dall'arbitro Felizx Zwayer, Kempter e Dietz come assistenti e Badstubner. Al Var ci saranno Muller e Schroder.

Zwayer è un arbitro di grande esperienza internazionale avendo arbitrato 36 partite di Champions League e solo due in Conference, è uno dei migliori arbitri tedeschi del momento visto che ha arbitrato anche 4 partite agli ultimi europei, tra cui una semifinale tra Olanda e Inghilterra.