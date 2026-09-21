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Sarà domenica 27 settembre l'amichevole tra Fiorentina e Signa: biglietti in vendita da domani

Tutti i dettagli sull'amichevole in programma domenica al Viola Park

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2026 16:02
Sarà domenica 27 settembre l'amichevole tra Fiorentina e Signa: biglietti in vendita da domani - Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Amichevole Fiorentina
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La Fiorentina ha comunicato le modalità per assistere all'amichevole contro il Signa, in programma domenica 27 settembre al Viola Park. Di seguito tutte le informazioni fornite dal club:

"ACF Fiorentina informa che la Prima Squadra viola, domenica 27 settembre, alle ore 11:00, presso lo Stadio “Curva Fiesole” del “Rocco B. Commisso Viola Park”, affronterà in amichevole il Signa 1914.

Tutti i tifosi potranno acquistare il biglietto per assistere alla gara a partire da domani, martedì 22 settembre, alle 15:00 attraverso il seguente link: https://www.acffiorentina.com/it/ticketing/3976a4e3-5237-49d8-925c-268e7ba2efe1

Il giorno della partita, si potrà accedere allo Stadio Curva Fiesole a partire dalle ore 09:30 e saranno a disposizione le seguenti aree di parcheggio gratuite

- Parcheggio Scambiatore della Tramvia, con accesso adiacente al Rocco B. Commisso Viola Park
- Viola Parking, con accesso da Via della Nave a Rovezzano, 78"

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