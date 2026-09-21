Sarà domenica 27 settembre l'amichevole tra Fiorentina e Signa: biglietti in vendita da domani
Tutti i dettagli sull'amichevole in programma domenica al Viola Park
La Fiorentina ha comunicato le modalità per assistere all'amichevole contro il Signa, in programma domenica 27 settembre al Viola Park. Di seguito tutte le informazioni fornite dal club:
"ACF Fiorentina informa che la Prima Squadra viola, domenica 27 settembre, alle ore 11:00, presso lo Stadio “Curva Fiesole” del “Rocco B. Commisso Viola Park”, affronterà in amichevole il Signa 1914.
Tutti i tifosi potranno acquistare il biglietto per assistere alla gara a partire da domani, martedì 22 settembre, alle 15:00 attraverso il seguente link: https://www.acffiorentina.com/it/ticketing/3976a4e3-5237-49d8-925c-268e7ba2efe1
Il giorno della partita, si potrà accedere allo Stadio Curva Fiesole a partire dalle ore 09:30 e saranno a disposizione le seguenti aree di parcheggio gratuite
- Parcheggio Scambiatore della Tramvia, con accesso adiacente al Rocco B. Commisso Viola Park
- Viola Parking, con accesso da Via della Nave a Rovezzano, 78"