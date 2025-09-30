Sarà Badstubner ad arbitrare Fiorentina-Sigma Olomuc. Non ha mai arbitrato nelle coppe europee

Si giocherà Giovedì al Franchi la sfida tra Fiorentina e Sigma Olomuc valevole per la prima giornata della fase a campionato della Conference League. La partita sarà arbitrata dal tedesco Florian Bads...

Si giocherà Giovedì al Franchi la sfida tra Fiorentina e Sigma Olomuc valevole per la prima giornata della fase a campionato della Conference League. La partita sarà arbitrata dal tedesco Florian Badstubner e dalla terna tutta tedesca composta da Gunsch, Huwe, e Petersen con Brand al VAR. Per Badstubner sarà l'esordio in Conference League ed in generale nelle competizione europee, anche se in realtà ha arbitrato un preliminare di Europa League. Vedremo come se la caverà al suo esordio