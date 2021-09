Saponara si è ritrovato, questa è l’ora del riscatto: rimasto alla Fiorentina grazie ad Italiano

This is me, questo sono io. Il riscatto di Saponara che dopo un lungo girovagare tra prestiti e prestazioni più o meno esaltanti è rimasto a Firenze. Il motivo? Ha un nome preciso Vincenzo Italiano. Già dal ritiro di Moena si era iniziato a intravedere il lavoro di Italiano e Saponara. Per i concetti di gioco che il tecnico doveva trasmettere il più velocemente possibile al resto del gruppo. Saponara già aveva assimilato quella filosofia. Lo scrive Repubblica.

