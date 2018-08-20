Saponara: "Samp grande opportunità, con Giampaolo vissuto grandi momenti"

Dopo la visita medica di rito, il neo acquisto della Sampdoria Riccardo Saponara ha rilasciato una breve intervista ai media presenti.

Dopo la visita medica di rito, il neo acquisto della Sampdoria Riccardo Saponara ha rilasciato una breve intervista ai media presenti. Queste le sue parole: "Sono pronto, come no. E' una bella opportunità e vedrò di coglierla al meglio. Giampaolo? Ci conosciamo, abbiamo vissuto tanti momenti insieme e ora avrò modo di parlargli".