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Saponara: "Samp grande opportunità, con Giampaolo vissuto grandi momenti"

Dopo la visita medica di rito, il neo acquisto della Sampdoria Riccardo Saponara ha rilasciato una breve intervista ai media presenti.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2018 11:31
Saponara: "Samp grande opportunità, con Giampaolo vissuto grandi momenti" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
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Dopo la visita medica di rito, il neo acquisto della Sampdoria Riccardo Saponara ha rilasciato una breve intervista ai media presenti. Queste le sue parole: "Sono pronto, come no. E' una bella opportunità e vedrò di coglierla al meglio. Giampaolo? Ci conosciamo, abbiamo vissuto tanti momenti insieme e ora avrò modo di parlargli".

 

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