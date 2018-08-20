Saponara: "Samp grande opportunità, con Giampaolo vissuto grandi momenti"
Dopo la visita medica di rito, il neo acquisto della Sampdoria Riccardo Saponara ha rilasciato una breve intervista ai media presenti.
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2018 11:31
Dopo la visita medica di rito, il neo acquisto della Sampdoria Riccardo Saponara ha rilasciato una breve intervista ai media presenti. Queste le sue parole: "Sono pronto, come no. E' una bella opportunità e vedrò di coglierla al meglio. Giampaolo? Ci conosciamo, abbiamo vissuto tanti momenti insieme e ora avrò modo di parlargli".