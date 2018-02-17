Saponara: nuovi problemi, si allena a parte e non con i compagni di squadra
Secondo le ultime indiscrezioni dai campini raccolte da Radio Bruno Toscana il centrocampista Riccardo Saponara non ha preso parte agli ultimi allenamenti con i compagni di squadra e ciò lascia presag...
A cura di Redazione Labaroviola
17 febbraio 2018 13:28
Secondo le ultime indiscrezioni dai campini raccolte da Radio Bruno Toscana il centrocampista Riccardo Saponara non ha preso parte agli ultimi allenamenti con i compagni di squadra e ciò lascia presagire che non sarà disponibile per la partita di Bergamo. Ancora ignoto quale sia il problema.