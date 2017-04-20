Saponara: "Contro l'Inter partita fondamentale, vogliamo raggiungere il nostro obiettivo.."

Il centrocampista della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole sulla rincorsa Europa e sulla sfida di sabato contro l'Inter

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il trequartista della Fiorentina Riccardo Saponara. Queste le sue parole: "Il contributo che posso dare alla squadra è certamente superiore. Mi serve ancora del tempo per trovare il feeling giusto con i miei nuovi compagni di reparto e non sono ancora negli schemi di mister Sousa. Sconfitta nel derby? Mancano poche partite alla fine del campionato e la sfida con l'Inter sarà quindi un bivio per la corsa all'Europa League. Dobbiamo sconfiggere una diretta concorrente e provare a guadagnare punti preziosi per la rincorsa Europa. Vogliamo raggiungere in tutti i modi raggiungere il nostro obiettivo".