Saponara: "Ieri rientro triste, speravo di tornare in una partita migliore"
Fiorentina: Saponara commenta il suo rientro in campo.
A cura di Redazione Labaroviola
02 ottobre 2017 15:40
"Avrei festeggiato il mio ritorno in campo dopo 4 mesi in modo diverso. Peccato per una partita che si era inizialmente incanalata sui binari giusti".
Questo il messaggio pubblicato quest'oggi da Riccardo Saponara sul proprio profilo Instagram, per commentare il suo rientro in campo (nel secondo tempo di Chievo-Fiorentina) dopo l'infortunio e la conseguente operazione estiva.