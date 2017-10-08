Saponara ha bisogno di essere messo al centro del progetto Fiorentina. Un'enorme qualità da coccolare

L'analisi del Corriere dello Sport Stadio suo trequartista viola, il numero 8 deve essere messo in condizione di poter far bene

È il momento di uscire dall’ombra perché un trequartista puro con le sue qualità e la sua fantasia dovrebbe stare sotto la luce dei riflettori. Riccardo Saponara, per rendere al meglio, ha bisogno di essere al centro, e non soltanto dal punto di vista del modulo. Per lui contano anche il livello d’attenzione e quello dei palloni giocati. Saponara è questo, enorme qualità da coccolare. Chi lo conosce bene sa che è necessario un contesto giusto per esaltare le sue qualità.

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