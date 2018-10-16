Saponara: “Biraghi? L’ho sentito a telefono e l’ho ringraziato per l’emozione che mi ha fatto vivere”

L’attuale giocatore della Sampdoria ed ex viola, Riccardo Saponara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni su Biraghi, autore del goal in nazionale con tanto di dedica a Dav...

L’attuale giocatore della Sampdoria ed ex viola, Riccardo Saponara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni su Biraghi, autore del goal in nazionale con tanto di dedica a Davide Astori:

“Ho scritto un messaggio a Cristiano, l’ho ringraziato perché mi ha regalato un’emozione non solo per la dedica a Davide Astori. A Firenze l’ho trovato dopo annate difficili, gli ho fatto sentire il mio supporto e la mia stima. La merita veramente tutta”.