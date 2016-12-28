Santos: "Sousa deve migliorare ma ha un grande futuro di fronte a sè"

Era un calciatore intelligente ed ora è un ottimo allenatore, negli ultimi anni ha fatto un grande lavoro

Fernando Santos, allenatore del Portogallo campione d'Europa, ha parlato del suo connazionale nonchè collega Paulo Sousa, al termine della cerimonia del Globe Soccer Award: "Sousa era un giocatore molto intelligente e adesso è un ottimo allenatore. Nella stagione scorsa con la Fiorentina ha fatto molto bene, è stata molto buona. Negli ultimi quattro o cinque anni ha fatto un grandissimo lavoro. Quest'anno le cose non stanno andando benissimo, ma ho visto alcune delle sue partite e penso possa migliorare. Ha un grande futuro di fronte a sé".