Santos: "Sousa deve migliorare ma ha un grande futuro di fronte a sè"
Era un calciatore intelligente ed ora è un ottimo allenatore, negli ultimi anni ha fatto un grande lavoro
A cura di Redazione Labaroviola
28 dicembre 2016 16:32
Fernando Santos, allenatore del Portogallo campione d'Europa, ha parlato del suo connazionale nonchè collega Paulo Sousa, al termine della cerimonia del Globe Soccer Award: "Sousa era un giocatore molto intelligente e adesso è un ottimo allenatore. Nella stagione scorsa con la Fiorentina ha fatto molto bene, è stata molto buona. Negli ultimi quattro o cinque anni ha fatto un grandissimo lavoro. Quest'anno le cose non stanno andando benissimo, ma ho visto alcune delle sue partite e penso possa migliorare. Ha un grande futuro di fronte a sé".