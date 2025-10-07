Labaro Viola

Sandrelli duro : “Gudmundsson inutile per la Fiorentina. Serve una vittoria con una botta di fortuna”

Il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato della situazione in casa Fiorentina e del poco apporto che sta portando Gudmundsson alla squadra.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2025 17:29
Sandrelli duro : “Gudmundsson inutile per la Fiorentina. Serve una vittoria con una botta di fortuna” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Condividi

Massimo Sandrelli, giornalista e scrittore, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per analizzare la situazione critica della Fiorentina in campionato:

”Quando ottieni questi risultati c’è poco da dire. La responsabilità è di tutti , dalla società a giocatori e allenatore. I giocatori devono ritrovare convinzione e concentrazione. Gudmundsson è poco produttivo e poco utile alla Fiorentina ad oggi. Vada a riposarsi non so dove e vediamo..La squadra non è convinta dei propri mezzi. Con la Roma la Fiorentina era presente ma adesso serve il classico colpo di fortuna e ritrovare una vittoria per cambiare morale e ripartire”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok