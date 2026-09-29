Sancho non va neanche al Krasnodar, l'ex obiettivo viola si allena ancora con il Flixton(10 serie)

L'esterno inglese rimane ancora senza squadra dopo aver perso il Krasnodar

adon Sancho è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione. L'esterno offensivo classe 2000 si è svincolato dal Manchester United lo scorso 1° luglio, al termine del contratto e dopo la parentesi in prestito all'Aston Villa nel campionato 2025/26. Nelle ultime settimane diverse società si sono interessate a lui — compresa la Fiorentina, che ha valutato seriamente il suo profilo —, ma nessuna trattativa si è concretizzata. La proposta più recente, in ordine cronologico, sarebbe giunta dai russi del Krasnodar.

Nel frattempo, l'inglese lavora sul campo per mantenere una condizione fisica ottimale. Per farlo si sta aggregando al Flixton, compagine di North West Counties League Division One North (decima serie del calcio inglese): una parentesi temporanea per farsi trovare pronto alla chiamata di un club professionistico.