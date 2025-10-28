San Siro chiama il suo grande ex: Gosens pronto a vivere la sfida del riscatto contro l’Inter

Robin Gosens ha vissuto un anno e mezzo all’Inter, collezionando 58 presenze e 5 gol, vincendo titoli e arrivando fino alla finale di Champions League. In quel periodo ha condiviso il ruolo di terzino...

Robin Gosens ha vissuto un anno e mezzo all’Inter, collezionando 58 presenze e 5 gol, vincendo titoli e arrivando fino alla finale di Champions League. In quel periodo ha condiviso il ruolo di terzino sinistro con Dimarco, vivendo un dualismo inevitabile a causa della stagione eccezionale del compagno. Durante quella finale, al 89’, Gosens ha avuto un’occasione per servire Lukaku in gol, che però non è riuscito a segnare.

Durante un’intervista a TNT Sports, Gosens ha parlato della sua esperienza e del confronto con Dimarco:

"Anche se molti pensano che la mia esperienza all’Inter non sia stata positiva, io non la vedo così. Certo, avrei voluto giocare di più, ma nel calcio ci sono situazioni fuori dal tuo controllo. Dimarco è esploso e sta andando alla grande, e il dualismo è stato inevitabile."

Oggi, Gosens è un giocatore diverso rispetto allo scorso anno. Anche lui ha parlato del momento che sta affrontando la sua squadra:

“Mi aspettavo di più da me stesso. Mi aspettavo di più da questo inizio di stagione, ma ora è inutile chiacchierare, perché i fatti parlano chiaro.” Sulle critiche ricevute ha aggiunto: “Se anche tutti hanno il diritto di criticarci, mi auguro che tutti insieme possiamo uscire da questa situazione.”

Il giocatore della Fiorentina domani sarà in ballottaggio con Fortini per una maglia da titolare. La partita di San Siro rappresenta anche uno stimolo personale: nell’ultima gara lì, ha segnato un gol e vuole ripartire da quelle emozioni per dare il massimo con la Fiorentina.