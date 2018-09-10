Sampdoria-Fiorentina alle ore 17 o alle 20,30? Orario del match in via di definizione
Secondo quello che riporta Lady Radio è molto probabile che la richiesta del comune di Genova di giocare la partita Samp-Fiorentina alle 20.30 del 19 settembre possa essere accolto. La Lega vorrebbe g...
A cura di Redazione Labaroviola
10 settembre 2018 09:18
Secondo quello che riporta Lady Radio è molto probabile che la richiesta del comune di Genova di giocare la partita Samp-Fiorentina alle 20.30 del 19 settembre possa essere accolto. La Lega vorrebbe giocare la partita alle 17 per non sovrapporsi alla UEFA Champions League. Tuttavia, la difficile viabilità di Genova, dovuta al crollo del ponte Morandi, sembra poter far la differenza e il buon senso di giocare la partita alle ore 20.30 dovrebbe riuscire a prevalere.