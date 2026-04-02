Sammarco: “Vogliamo dimostrare fino alla fine di poter indossare questa maglia. Io ci metto tutto”

Il tecnico del Verona Paolo Sammarco ha parlato a Sky Sport in vista della ripresa del campionato, quando il club scaligero se la vedrà con la Fiorentina in uno scontro diretto per la salvezza: "Non è...

Il tecnico del Verona Paolo Sammarco ha parlato a Sky Sport in vista della ripresa del campionato, quando il club scaligero se la vedrà con la Fiorentina in uno scontro diretto per la salvezza: "Non è semplice, sono arrivato in una situazione difficile, con tanti infortunati. Adesso il gruppo è più omogeneo, non è facile ma ci sto mettendo tutto quello che ho, tutto me stesso, abbiamo voglia di dimostrare fino alla fine di poter indossare questa maglia".

Il passaggio dalla Primavera alla prima squadra?

"Un passaggio forte con emozioni grandissime. Io ho messo a disposizione professionalità e voglia di lavorare, vedo i ragazzi che mi seguono e lavorano sodo e questo è importante per la mia crescita". Lo scrive Tuttomercatoweb