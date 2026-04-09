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Sammarco: “La partita con la Fiorentina è stata segnata da alcuni errori arbitrali. Cerchiamo di ricreare positività”

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Sammarco: “La partita con la Fiorentina è stata segnata da alcuni errori arbitrali. Cerchiamo di ricreare positività”

Redazione

9 Aprile · 15:49

Aggiornamento: 9 Aprile 2026 · 15:49

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Dopo la sconfitta contro la Fiorentina che è stata molto discussa per l’arbitraggio, ha parlato in conferenza Sammarco, in vista della sfida contro il Torino, ha anche della partita dello scorso sabato contro i Viola: “Con la solita professionalità, noi dobbiamo dare il massimo. La partita contro la Fiorentina è stata segnata da alcuni errori arbitrali. Dobbiamo cercare di ricreare un ambiente positivo non è stato facile il giorno dopo, c’era la consapevolezza di aver dato tanto e di aver fatto una buona partita, ma dobbiamo continuare a dare tutto per le prossime gare”.
Conferenza riportata da Tuttomercatoweb

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