Sammarco: “La partita con la Fiorentina è stata segnata da alcuni errori arbitrali. Cerchiamo di ricreare positività”

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina che è stata molto discussa per l’arbitraggio, ha parlato in conferenza Sammarco, in vista della sfida contro il Torino, ha anche della partita dello scorso sabato contro i Viola: “Con la solita professionalità, noi dobbiamo dare il massimo. La partita contro la Fiorentina è stata segnata da alcuni errori arbitrali. Dobbiamo cercare di ricreare un ambiente positivo non è stato facile il giorno dopo, c’era la consapevolezza di aver dato tanto e di aver fatto una buona partita, ma dobbiamo continuare a dare tutto per le prossime gare”.

Conferenza riportata da Tuttomercatoweb