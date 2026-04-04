Sammarco attacca: “Il gol della Fiorentina nasce da un errore dell’arbitro. Non andava fermato il gioco”

Nel post-partita Sammarco ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi, mostrando più che qualche dubbio sulle scelte di Guida

Ospite ai microfoni di DAZN nel post partita ha parlato Sammarco, allenatore del Verona, mostrando tanto dispiacere per quanto dimostrato sul campo.

"Prevale la soddisfazione per una squadra che nonostante tutto vuole ancora dire la sua?"

“Beh sì, c'è tanto rammarico. Non avevo dubbi sulla prestazione che avrebbero fatto i ragazzi, sono vivi. Peccato perchè abbiamo fatto un'ottima partita con tante occasioni da gol”.

E sulla rete di Fagioli: "Il Gol della Fiorentina secondo me è nato da una gestione errata del direttore di gara: ha fermato il gioco a ridosso dell'area di rigore e poi ha rimesso la palla 15 metri indietro. Non andava fermato il gioco, la gestione è stata sbagliata in toto".