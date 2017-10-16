Salvini: "Il Milan è una squadra ridicola. Montella? Andrebbe licenziato"

Matteo Salvini, segretario della Lega Nord nonché noto tifoso milanista, è intervenuto ai microfoni della trasmissione "Un Giorno da Pecora", in onda sulle frequenze di Radio1: "Il Milan? Abbiamo una...

Matteo Salvini, segretario della Lega Nord nonché noto tifoso milanista, è intervenuto ai microfoni della trasmissione "Un Giorno da Pecora", in onda sulle frequenze di Radio1: "Il Milan? Abbiamo una squadra ridicola con un allenatore ancora più ridicolo".

Prosegue sull'allenatore: "Montella nel primo tempo ha sbagliato completamente formazione, non ha ancora capito con che modulo giocare e schiera persone evidentemente fuori forma. Se lo licenzierei? Si".