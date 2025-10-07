Salvate il soldato Comuzzo: la Fiorentina sta bruciando un grande talento e tanti soldi

Un inizio di stagione alquanto traumatico per l Fiorentina che ha raccolto 3 punti in 6 gare ed ha dato vita alla peggior partenza di campionato della storia della Fiorentina. Una squadra che appare s...

Un inizio di stagione alquanto traumatico per l Fiorentina che ha raccolto 3 punti in 6 gare ed ha dato vita alla peggior partenza di campionato della storia della Fiorentina. Una squadra che appare spesso fragile in campo e che subisce sempre l'avversario. Tra i temi delicati di questo inizio di stagione c'è il rendimento di quasi tutti i singoli, da Gosens a Gudmundsson passando per Dodò e i nuovi acquisti.

C'è però chi più di tutti si sta svalutando. Ed è Pietro Comuzzo. Il giovane difensore viola che l'anno scorso era emerso fino a prendersi la nazionale piano piano sta sparendo sempre più da i radar. Già nel finire della passata stagione era finito in panchina anche se si era giocato alcune delle gare più importanti della stagione come la doppia sfida con il Betis e la partita decisiva di Udine dove aveva segnato anche una bellissima rete di tacco. Ma in questo inizio di stagione ha giocato poco e quando lo ha fatto non a certo brillato. Anche perché ha giocato in una posizione non sua, Comuzzo non è certo un braccetto che si stacca e sale in avanti.

Il giovane difensore viola piuttosto è un marcatore vecchio stampo, che si attacca sull'uomo e morde le caviglie. Ma in quel ruolo e in quel compito adesso gioca Pablo Marì, che certo non sta sfigurando, ma è davvero la scelta giusta? Anche ammesso che Pablo Marì adesso sia più affidabile di Comuzzo chi è che ha più margini di crescita? Il 32enne Pablo Marì in scadenza di contratto o Comuzzo? Non è così che si gestisce un giovane talento. Se ti ritrovi in mano un gioiello che a 19 anni vale già 35 milioni non puoi al primo errore metterlo in panchina. Soprattutto se al posto suo non gioca certo Sergio Ramos ma un difensore normalissimo come Pablo Marì che a fine stagione potresti anche perdere a 0 qualora tu decidessi di non far scattare l'opzione.

Non è certo così che si trattano i giovani talenti. Soprattutto non si cerca di venderli disperatamente l'ultimo giorno di mercato per rientrare dal passivo che hai creato. Non ci sarebbe stato nulla di male nel vendere Comuzzo a 35 milioni, ma non negli ultimi giorni facendo capire al mondo intero che vuoi venderlo. Con questa gestione scellerata Comuzzo è passato dalla Nazionale al non essere chiamato neppure in Under21. La Fiorentina sta bruciando un talento importante ed anche tanti soldi che avrebbe potuto incassare da una sua cessione. Qualcuno salvi il soldato Comuzzo