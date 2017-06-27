Salvadori (Confindustria): "Lo stadio si farà con o senza i Della Valle. Il comunicato? Una provocazione"

La comunicazione non è mai stata il forte di questa proprietà. A questo punto si lavora per uno stadio non certo da 400 milioni ma da 90

Il presidente di Confidunstria Firenze, Luigi Salvadori, ha espresso la sua opinione sul comunicato con il quale si annuncia il fatto che la Fiorentina sia a tutti gli effetti sul mercato: "Considero il comunicato piuttosto provocatorio, perché nel momento in cui si vuole vendere ci dev’essere un prezzo e ci dev’essere chi compra. Farlo in un momento così delicato, all’inizio della campagna acquisti, è particolare, non vorrei che potesse danneggiare la Fiorentina. La comunicazione non è stata il forte di questa proprietà, nonostante abbiano tanti pregi soprattutto da un punto di vista dei risultati".

Prosegue sul ruolo che potrebbe essere giocato dagli industriali fiorentini: "Noi siamo pronti a dare una mano, soprattutto se qualche volta si venisse coinvolti anche a livello di condivisione di scelte e consigli. Questo fa parte della non comunicazione della famiglia Della Valle, che mi sembra che in questi anni non abbia mai voluto intregrarsi nella città e tantomeno in Confindustria, dove sarebbe stata accolta a braccia aperte".

E conclude con un pensiero sulla realizzazione del nuovo stadio: "Siamo a disposizione per lavorare sullo stadio senza i Della Valle, perché lo stadio va fatto e credo che Dario Nardella sia di questa opinione. A questo punto si lavora per uno stadio non certo da 400 milioni ma da 90, che comunque è bello, efficiente e moderno".