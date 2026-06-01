Salta Grosso? Nazione rivela: “No, ha un accordo verbale con la Fiorentina da una settimana”

Stavolta meglio fare in fretta, l’attesa non sarà di certo come quella di 12 mesi fa per Pioli

L'attesa non sarà di certo come quella di 12 mesi fa, quando la Fiorentina e Stefano Pioli dovettero aspettare oltre un mese per mettere nero su bianco un accordo che ormai era stato raggiunto da tempo. E o la grande attesa non è stata ripagata dai risultati. Insomma, a livello di scaramanzia, stavolta per sancire l'accordo con Fabio Grosso meglio fare in fretta. Anche perché nelle recente storia viola solo la scelta di Palladino nel 2004 fu rapida e lineare. Il ciclo precedente, quello di Vincenzo Italiano, cominciò i primi di luglio del 2021 dopo la parentesi Gattuso, che ancora oggi rimane un unicum nella storia della Fiorentina. Italiano, reduce da un fresco rinnovo con lo Spezia, accetto la corte viola. Fu più lunga la trattativa per liberare il suo staff (altra situazione molto attuale), con la Fiorentina che decise di contraccambiare con il cartellino di Hristov, valutato circa un milione. Riavvolgendo il nastro, come detto, quella trattativa nacque in seguito all'abbandono di Gattuso, allenatore viola dal 25 maggio al 17 giugno 2021.

Di estati in bilico dal punto di vista della panchina i tifosi gigliati ne hanno conosciute diverse. Stavolta l'attesa dovrebbe essere ridotta, anche se Grosso e la Fiorentina hanno un accordo verbale da circa una settimana. Nessuno sta ancora prendendo in considerazione la possibilità che il matrimonio possa saltare. C'è grande fiducia. E lo stesso allenatore non vede l'ora di sbarcare al Viola Park. Lo scrive La Nazione.