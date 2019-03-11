Salmo in concerto a Firenze omaggia Davide Astori, e la gente canta commossa (VIDEO)

Tutti in coro per Davide Astori. Mentre al Franchi si giocava la partita Fiorentina-Lazio, al Mandela Forum i tifosi del rapper Salmo rendevano omaggio al capitano Viola. Un coro spontaneo, arrivato d...

Tutti in coro per Davide Astori. Mentre al Franchi si giocava la partita Fiorentina-Lazio, al Mandela Forum i tifosi del rapper Salmo rendevano omaggio al capitano Viola. Un coro spontaneo, arrivato dopo che il rapper sardo aveva ricordato il leader dei Prodigy Keith Flint, scomparso una settimana fa. Oggi si dimentica velocemente, ha detto Salmo dal palco, e non va bene... Ma Firenze non dimentica il suo capitano e il suo nome è risuonato forte, come se fosse in campo. Ecco il video