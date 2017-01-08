Chi sale e chi scende: 3 nomi per il dopo Kalinic...

Non solo Seferovic, La Nazione fa un elenco dei papabili sostituti di Kalinic

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto della situazione per quanto riguarda il reparto offensivo della Fiorentina, elencando una serie di nomi di quelli che potrebbero essere i papabili sostituti di Nikola Kalinic nel caso in cui l'attaccante croato dovesse scegliere l'alternativa cinese.

"Nei prossimi giorni, per a precisione fra martedì e mercoledì, il Tianjin dovrebbe formalizzare l'offerta per Nikola Kalinic: 45 milioni ai viola e ingaggio monstre per il giocatore. La Fiorentina proverà a regalare a Sousa un sostitito in tempo per la sfida con la Juventus: il nome? Di sicuro non può essere il solo Seferovic il rinforzo giusto e quindi le piste d’attualità da seguire con maggiore attenzione sono quelle che portano a Zaza e Gabbiadini, con Muriel che nelle ultime ore sembra aver guadagnato terreno importante".

Fonte: La Nazione