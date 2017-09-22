Saccardi: ''Nuovo stadio? Va fatto per lo sviluppo di tutta Firenze"

Al Brivido sportivo ha parlato il vice presidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi: "Rapporti Comune-Fiorentina? Il Comune ed il sindaco Dario Nardella stanno gestendo la cosa nel migliore dei...

Al Brivido sportivo ha parlato il vice presidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi: "Rapporti Comune-Fiorentina? Il Comune ed il sindaco Dario Nardella stanno gestendo la cosa nel migliore dei modi. Auspichiamo, nell’intelligenza delle due parti, l’organizzazione di un incontro serio in modo da affrontare la questione stadio. Situazione che non solo è cara e a vantaggio della Fiorentina, ma che anche molto importante per tutta la città e il suo sviluppo”.