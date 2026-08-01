Sabiri è ufficialmente un nuovo giocatore della squadra turca dell'Eyupspor in Superliga

Il marocchino va in Turchia

Alla fine le indiscrezioni si sono trasformate in realtà: Abdelhamid Sabiri ha individuato la sua nuova destinazione. A seguito del definitivo addio alla Fiorentina, avvenuto lo scorso 30 giugno, il centrocampista marocchino è stato accostato con insistenza all'Eyupspor, società turca con cui ha infine sottoscritto l'accordo ufficiale.

Di seguito la nota diffusa dal club: