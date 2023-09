Sabato la prima al Viola Park della Primavera: si giocherà Fiorentina-Milan. Tutte le informazioni

Sabato 30 Settembre, alle ore 13, allo Stadio “Curva Fiesole” del Viola Park si disputerà la partita Fiorentina – Milan, valida per il campionato di Primavera 1 Tim, mentre Domenica 1 Ottobre, alle ore 12, allo Stadio “Davide Astori”, sempre all’interno della nuova casa della Fiorentina, si disputerà il derby contro l’Empoli, valido per il Campionato Under 17. Per accedere alla prima, storica, partita disputata all’interno del nuovo Centro Sportivo gigliato, sarà possibile acquistare i biglietti solo ed esclusivamente online attraverso il sito www.bigliettifiorentina.com. Per questo incontro la capienza massima dello Stadio “Curva Fiesole” sarà di 2000 posti.

Informiamo inoltre i tifosi che, all’interno della struttura, sarà possibile acquistare cibo e/o bevande solo ed esclusivamente tramite carta di credito. Il Presidente Rocco Commisso ringrazia il Direttore Generale Joe Barone, la Dirigenza e tutti i dipendenti di ACF Fiorentina per l’impegno che hanno messo per rendere possibile questo momento, il Sindaco Casini, Nino Gandolfo e le istituzioni che sono state accanto al club viola in questo nostro grande progetto e, infine, un grande ringraziamento va fatto ai lavoratori che, sotto la guida di Marco Casamonti e Giovanni Nigro, sono riusciti a realizzare questo sogno che resterà, per sempre, a Firenze. Vi aspettiamo al “Curva Fiesole” per un momento storico, da condividere con il popolo viola!

Foto: Instagram Fiorentina