Sabatini: "Paz e Liberali meglio di Mastantuono. Paratici ha creato una squadra di equivoci"

L'analisi di Sandro Sabatini sul momento difficile dei viola

Tra le analisi sul momento difficile attraversato dalla Fiorentina c'è anche quella di Sandro Sabatini. Il giornalista, intervenuto a Radio Sportiva, si è espresso in merito alle difficoltà dei viola in questo avvio di campionato. Queste le sue parole:

"L'attacco è peggiorato dopo la partenza di Kean, questo è evidente. L'unico giocatore di livello in questa Fiorentina è Fagioli, non Mastantuono. Qualora il metro di paragone fosse Nico Paz, ci corre come tra mangiare e stare a guardare. Anche Liberali è meglio di lui. Mettici anche De Gea che non para più, poi Dragusin e Jimenez, con Beto e Pellegrino che in due non fanno un Kean".

Sabatini ha poi aggiunto: "L'unico innocente in tutta questa situazione è Commisso, che si è comportato da grande presidente. Ha dato a Paratici più di 100 milioni, che sono stati spesi male. Grosso a quanto ho capito non è stato accontentato sul mercato, perché Paratici ha fatto di testa sua, richiamando l'allenatore che lui stesso aveva cacciato. Quella costruita è squadra piena di equivoci".