Sabatini attacca Thiago Motta: "Anche la Fiorentina ha un nuovo allenatore ma ha più punti"

La Juventus è dietro la Fiorentina in classifica e Sandro Sabatini, grande estimatore di Allegri, critica Thiago Motta

Sandro Sabatini, giornalista di Sport Mediaset, ha parlato della Juventus a Pressing, queste le sue parole sul momento bianconero, con riferimento anche alla Fiorentina:

"Vero che la Juventus ha un nuovo allenatore ma c'è un nuovo allenatore anche alla Fiorentina, alla Lazio e al Napoli ma queste squadre sono sopra alla Juventus in classifica. Il mercato sarà stato fatto anche buono ma il mercato del Napoli è meglio, non parlo del mercato della Lazio e della Fiorentina perchè sarebbe come sparare sulla croce rossa. Non ci sarà l'obbligo di vincere alla Juventus, va be, allora rinviamo tutti i giudizi a 3 anni. Il monte ingaggi della Juve è il doppio di quello di Fiorentina e Lazio, lo scorso anno questo valeva nei discorsi, quest'anno non vale più"

UNA NUOVA PUNTATA DEL CASO GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/caso-gudmundsson-il-pubblico-ministero-ha-presentato-ricorso-contro-lassoluzione-in-1-grado/275497/