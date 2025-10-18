Labaro Viola

Sabatini sicuro: "Alla Fiorentina manca unione nello spogliatoio. Pioli rimetta le cose apposto"

Walter Sabatini si è espresso sul momento negativo della Fiorentina che ha nell'esperienza di Pioli la via per uscirne.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2025 12:36
Sabatini sicuro: "Alla Fiorentina manca unione nello spogliatoio. Pioli rimetta le cose apposto" -
News
Fiorentina
Condividi

Walter Sabatini è intervenuto in un'intervista rilasciata a Libero, nella quale ha parlato, oltre alla lotta scudetto di quest'anno, anche del rendimento e del momento no in casa Fiorentina.

Delusione numero 1 del campionato è la Fiorentina?  "Pioli ha esperienza e valenza tecnico-tattica per rimettere le cose a posto e ha un grande centravanti, Kean Ma nella squadra vedo una mancanza di coesione psicologica, qualcosa di imprevedibile, di inaspettato che non si spiega".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok