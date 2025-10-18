Sabatini sicuro: "Alla Fiorentina manca unione nello spogliatoio. Pioli rimetta le cose apposto"

Walter Sabatini si è espresso sul momento negativo della Fiorentina che ha nell'esperienza di Pioli la via per uscirne.

Walter Sabatini è intervenuto in un'intervista rilasciata a Libero, nella quale ha parlato, oltre alla lotta scudetto di quest'anno, anche del rendimento e del momento no in casa Fiorentina.

Delusione numero 1 del campionato è la Fiorentina? "Pioli ha esperienza e valenza tecnico-tattica per rimettere le cose a posto e ha un grande centravanti, Kean Ma nella squadra vedo una mancanza di coesione psicologica, qualcosa di imprevedibile, di inaspettato che non si spiega".