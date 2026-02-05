5 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:06

Rugani e Brescianini fuori dalla lista UEFA della Fiorentina. Entrano Solomon, Harrison e Fabbian

5 Febbraio · 20:06

La Fiorentina ha diramato la lista UEFA per la Conference League. Solo 3 cambi possono essere effettuati dalla lista consegnata a settembre

La Fiorentina rende nota la lista dei calciatori che è stata inviata alla Uefa per la partecipazione alla seconda fase della Conference League 2025/2026. Sono stati inseriti nella lista A Fabbian, Harrison e Solomon, di seguito la lista completa:

Lista A:

Calciatori Liberi

• De Gea

• Dodo

• Fabbian (Nuovo inserimento)

• Fazzini

• Gosens

• Gudmundsson

• Harrison (Nuovo inserimento)

• Kospo

• Ndour

• Parisi

• Pongracic

• Solomon (Nuovo inserimento)

Calciatori formati in Italia

• Fagioli

• Mandragora

• Kean

• Piccoli

Calciatori formati nel club

• Lezzerini

• Ranieri

*Balbo, Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli sono stati inseriti nella Lista B.

La Lista B comprende inoltre tutti i giocatori nati dal 2004 in poi che hanno giocato per due anni ininterrotti per il club

