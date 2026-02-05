Rugani e Brescianini fuori dalla lista UEFA della Fiorentina. Entrano Solomon, Harrison e Fabbian

La Fiorentina rende nota la lista dei calciatori che è stata inviata alla Uefa per la partecipazione alla seconda fase della Conference League 2025/2026. Sono stati inseriti nella lista A Fabbian, Harrison e Solomon, di seguito la lista completa:
Lista A:
Calciatori Liberi
• De Gea
• Dodo
• Fabbian (Nuovo inserimento)
• Fazzini
• Gosens
• Gudmundsson
• Harrison (Nuovo inserimento)
• Kospo
• Ndour
• Parisi
• Pongracic
• Solomon (Nuovo inserimento)
Calciatori formati in Italia
• Fagioli
• Mandragora
• Kean
• Piccoli
Calciatori formati nel club
• Lezzerini
• Ranieri
*Balbo, Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli sono stati inseriti nella Lista B.
La Lista B comprende inoltre tutti i giocatori nati dal 2004 in poi che hanno giocato per due anni ininterrotti per il club