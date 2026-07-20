Rosso in amichevole per Oso col Siviglia dopo 15 minuti, ma per la Fiorentina è una pista fredda

Il terzino spagnolo è lontano dalla maglia viola

Dopo aver saltato il debutto stagionale in amichevole, Joaquin Martinez Gauna, soprannominato "Oso", è tornato a disposizione per il secondo test del Siviglia, disputato oggi a Cracovia. Il terzino sinistro, finito nei radar della Fiorentina, è subentrato a metà del secondo tempo, ma la sua partita è durata soltanto quindici minuti a causa di una singolare espulsione. Immediata e dura la reazione dei sostenitori andalusi, che hanno contestato apertamente il giocatore.

Pista viola fredda, ma il futuro resta incerto Sul fronte mercato, la Fiorentina sembra aver ormai virato con decisione su Valdepenas per quella corsia, accantonando l'opzione Oso. Nonostante il passo indietro dei viola, il destino del difensore classe 2003 appare comunque lontano da Siviglia: le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna spingono verso una cessione imminente, complice anche un contratto ormai prossimo alla scadenza.