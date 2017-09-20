Rosso per Badelj, la Fiorentina rimane in 10 ale 65'
La Fiorentina rimane in 10 al ventesimo del secondo tempo. Va via di potenza Matuidi sulla destra, piú forte fisicamente di Pezzella.
A cura di Redazione Labaroviola
20 settembre 2017 22:00
La Fiorentina rimane in 10 al ventesimo del secondo tempo. Va via di potenza Matuidi sulla destra, piú forte fisicamente di Pezzella. A dare il raddoppio arriva Badelj che al limite dell'area entra sulle gambe del francese. Inizialmente l'arbitro concede il rigore, grazie alla VAR viene assegnata giustamente la punizione dal limite.