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Rossi: "Operazione andata, grazie a tutti per l'appoggio. Ora inizia il conto alla rovescia"

Il tweet di Pepito al termine dell'operazione al ginocchio alla quale si è sottoposto negli States

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 aprile 2017 16:57
Rossi: "Operazione andata, grazie a tutti per l'appoggio. Ora inizia il conto alla rovescia" -
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"L'operazione è andata in maniera spettacolare! E inizia il conto alla rovescia per il mio ritorno!!! Grazie a tutti per l'appoggio, #NonMollareMai #MedicoDellaSocietà #ForzaCelta". Così su Twitter Giuseppe Rossi dopo l'operazione per la ricostruzione del crociato del ginocchio sinistro a cui è stato sottoposto a Dallas dal professor Steve Singleton, che ha previsto il ritorno in campo del giocatore in autunno. Rossi ha anche assistito alla partita di Europa League in cui i compagni del Celta Vigo hanno conquistato, contro i belgi del Genk, la qualificazione alle semifinali. I compagni avevano mandato un videomessaggio d'incoraggiamento all'ex bomber della Fiorentina.

Fonte: ANSA

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