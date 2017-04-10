Rossi: "Grazie di cuore! Continuerò a fare quello ciò amo di più"
Venuto a conoscienza dei risultati della risonanza magnetica, Giuseppe Rossi ha ringraziato via Twitter i suoi tifosi, dai quali sta ricevendo moltissimi messaggi d'affetto dopo l'ennesimo infortunio...
A cura di Redazione Labaroviola
10 aprile 2017 15:39
Venuto a conoscienza dei risultati della risonanza magnetica, Giuseppe Rossi ha ringraziato via Twitter i suoi tifosi, dai quali sta ricevendo moltissimi messaggi d'affetto dopo l'ennesimo infortunio ai legamenti: "I vostri messaggi mi danno forza! Grazie di cuore! Che voglia di tornare già e continuare a fare ciò' che amo..giocare a calcio! #nevergiveup".