Rossi: "Grazie di cuore! Continuerò a fare quello ciò amo di più"

Venuto a conoscienza dei risultati della risonanza magnetica, Giuseppe Rossi ha ringraziato via Twitter i suoi tifosi, dai quali sta ricevendo moltissimi messaggi d'affetto dopo l'ennesimo infortunio...

Venuto a conoscienza dei risultati della risonanza magnetica, Giuseppe Rossi ha ringraziato via Twitter i suoi tifosi, dai quali sta ricevendo moltissimi messaggi d'affetto dopo l'ennesimo infortunio ai legamenti: "I vostri messaggi mi danno forza! Grazie di cuore! Che voglia di tornare già e continuare a fare ciò' che amo..giocare a calcio! #nevergiveup".