Rossi: "Fiorentina-Juventus l'emozione più bella che ho vissuto. I giocatori se la devono godere"

Giuseppe Rossi, protagonista dello storico 4-2 contro la Juventus, è intervenuto ai microfoni di RTV38 in occasione della sfida di mercoledì contro i bianconeri. Ecco le sue parole:"Ho ancora voglia d...

Giuseppe Rossi, protagonista dello storico 4-2 contro la Juventus, è intervenuto ai microfoni di RTV38 in occasione della sfida di mercoledì contro i bianconeri. Ecco le sue parole:

"Ho ancora voglia di giocare, mi sento giocatore. Ho perso 4 anni per colpa degli infortuni quindi non ho 35 anni ma 31. Ho ancora tanta voglia".

TRIPLETTA ALLA JUVENTUS "Ci furono tanti episodi che ci fecero tornare in partita: la parata di Neto su Marchisio, il rigore e tanti altri. Abbiamo dato il massimo per dare questa gioia al pubblico e a noi stessi. Così quella partita è entrata nella storia".

FIORENTINA "Sono due squadre che stanno bene. Io seguo molto di più la Fiorentina che contro il Sassuolo ha fatto una bella partita. È una squadra viva, hanno voglia di far bene e Italiano sta facendo un grande lavoro con i ragazzi. Hanno grande fiducia nei propri mezzi".

PIATEK E CABRAL “Si vede che Cabral ha la stoffa di un grande attaccante. Ha voglia di fare gol e si arrabbia quando non riceve palloni in area. Ha voglia di fare e dimostrare il suo valore. Piatek si trova più avanti perché conosce di più il calcio italiano. È un bel problema per Italiano scegliere la punta“

ADDIO VLAHOVIC "Sì può essere stato un piccolo shock soprattutto a livello tattico. Ma Piatek e Cabral sono attaccanti fisici quindi più o meno siamo lì. Ora però loro due dovranno fare i gol di Vlahovic"

EMOZIONE DELLA GARA "I giocatori se la devono godere. È stata l’emozione più bella che ho vissuto. C’erano tutti i tifosi a cantare intorno al pullman".

GARA "La Fiorentina dovrà fare una grande partita mercoledì ma bisogna ricordarsi che sono due le partite. I viola dovranno giocare con la testa perché di fronte avranno una delle squadre più forti d’Europa. La Fiorentina dovrà esser brava anche a rialzarsi nei momenti difficili".

EUROPA "La Fiorentina c’ha una grande squadra, un gran bel gioco. Vedo che hanno voglia di far bene. Sono convinto che possono arrivare in Europa".



ODRIOZOLA "Sta facendo molto molto bene ma per me non è una sorpresa. Tutti gli spagnoli si trovano sempre molto bene a Firenze".

SOTTIL "Sta facendo molto bene. È cresciuto a livello fisico, è più esplosivo, non ha paura nell’uno contro uno e salta sempre l’uomo. Deve rimanere umile e continuare a lavorare. Spero possa fare un bel campionato".

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