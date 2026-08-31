Romano: "Sondato dalla Fiorentina, ora Balogun andrà all'Everton per sostituire Beto"

L'attaccante americano sarà il sostituto di Beto giunto in viola

Il calciomercato regala costantemente colpi di scena e incastri inattesi. Un chiaro esempio arriva dall'affare che ha portato Beto alla Fiorentina, un movimento che rischia di scatenare un vero e proprio effetto domino nel reparto d'attacco. Subito dopo la cessione della punta ai viola, infatti, l'Everton si è sbrigato a cercare un sostituto e ha puntato un profilo seguito da vicino proprio dai toscani nelle ultime ore.

Il nome in questione è Folarin Balogun, centravanti in forza al Monaco. Stando a quanto svelato da Fabrizio Romano, i Toffees avrebbero intenzionalmente deciso di affondare il colpo sul giocatore finito nel mirino della Fiorentina poco prima. L'interesse del club inglese si è trasformato in un tentativo concreto: l'Everton ha presentato una prima offerta formale ai monegaschi, i quali continuano a valutare il cartellino attorno ai 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Al momento la trattativa prosegue