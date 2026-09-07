Romano: "Paratici ha bloccato Vanoli nella notte. No contatti con Thiago Motta e Palladino"

Oggi sarà il lunedì di Vanoli al Viola Park

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha dichiarato sulla situazione in casa Fiorentina: "C'è già una base d’intesa verbale tra Fiorentina e Vanoli. Paratici ha bloccato Vanoli nella notte come sostituto di Fabio Grosso. C’è già l’ok di Vanoli al ritorno con le parti al lavoro per preparare i contratti e procedere in giornata. Tutto sarebbe già sostanzialmente fatto.

Thiago Motta è un nome che è circolato, ma non risultano esserci stati contatti. Motta vorrebbe un progetto condiviso e basato sulle proprie idee, non subentrando in un contesto di squadra costruita per altri allenatori. Non ci sono stati contatti nemmeno per Palladino. Neanche Conte è un nome spendibile, con l'ex Napoli che ha altre idee. Oggi sarà il lunedì di Paolo Vanoli alla Fiorentina.