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Romano: "Paratici ha bloccato Vanoli nella notte. No contatti con Thiago Motta e Palladino"

Oggi sarà il lunedì di Vanoli al Viola Park

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 settembre 2026 09:39
Romano: "Paratici ha bloccato Vanoli nella notte. No contatti con Thiago Motta e Palladino" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha dichiarato sulla situazione in casa Fiorentina: "C'è già una base d’intesa verbale tra Fiorentina e Vanoli. Paratici ha bloccato Vanoli nella notte come sostituto di Fabio Grosso. C’è già l’ok di Vanoli al ritorno con le parti al lavoro per preparare i contratti e procedere in giornata. Tutto sarebbe già sostanzialmente fatto.

Thiago Motta è un nome che è circolato, ma non risultano esserci stati contatti. Motta vorrebbe un progetto condiviso e basato sulle proprie idee, non subentrando in un contesto di squadra costruita per altri allenatori. Non ci sono stati contatti nemmeno per Palladino. Neanche Conte è un nome spendibile, con l'ex Napoli che ha altre idee. Oggi sarà il lunedì di Paolo Vanoli alla Fiorentina.

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