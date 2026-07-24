Romano: "Il Chelsea prepara la prima offerta per Alajbegovic, può andare in Premier e non in Italia"

L'esterno bosniaco piace agli inglesi che potrebbero provarci

Il calciomercato entra nel vivo e, secondo quanto riferito dall'esperto di trattative Fabrizio Romano, il Chelsea ha deciso di fare sul serio per Kerim Alajbegović. I Blues hanno infatti formalizzato una prima offerta ufficiale al Bayer Leverkusen per assicurarsi il talento dell'esterno bosniaco, riuscendo così a scavalcare la concorrenza dei club italiani che da tempo seguivano con attenzione il profilo del giovane giocatore.

La mossa della società londinese cambia nettamente gli equilibri della trattativa e mette ora la decisione finale interamente nelle mani di Alajbegović. Il classe 2007 dovrà valutare con attenzione il proprio futuro: da un lato c'è l'affascinante prospettiva di approdare in Premier League ed entrare a far parte del progetto dei Blues, dall'altro la possibilità di mantenere la parola o dare comunque la precedenza a una nuova avventura nel campionato italiano. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per sciogliere le riserve del calciatore e capire quale sarà la sua prossima destinazione.