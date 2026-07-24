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Romano: "Il Chelsea prepara la prima offerta per Alajbegovic, può andare in Premier e non in Italia"

L'esterno bosniaco piace agli inglesi che potrebbero provarci

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2026 19:18
Romano: "Il Chelsea prepara la prima offerta per Alajbegovic, può andare in Premier e non in Italia" -
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Il calciomercato entra nel vivo e, secondo quanto riferito dall'esperto di trattative Fabrizio Romano, il Chelsea ha deciso di fare sul serio per Kerim Alajbegović. I Blues hanno infatti formalizzato una prima offerta ufficiale al Bayer Leverkusen per assicurarsi il talento dell'esterno bosniaco, riuscendo così a scavalcare la concorrenza dei club italiani che da tempo seguivano con attenzione il profilo del giovane giocatore.

La mossa della società londinese cambia nettamente gli equilibri della trattativa e mette ora la decisione finale interamente nelle mani di Alajbegović. Il classe 2007 dovrà valutare con attenzione il proprio futuro: da un lato c'è l'affascinante prospettiva di approdare in Premier League ed entrare a far parte del progetto dei Blues, dall'altro la possibilità di mantenere la parola o dare comunque la precedenza a una nuova avventura nel campionato italiano. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per sciogliere le riserve del calciatore e capire quale sarà la sua prossima destinazione.

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