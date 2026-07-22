Romano: "Garnacho, l'Aston Villa accelera: prestito con obbligo sempre più vicino"

L'esterno del Manchester United sembra destinato a restare in Premier League.

Alejandro Garnacho, accostato negli ultimi giorni anche alla Fiorentina, sembra destinato a proseguire la sua carriera in Premier League. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Aston Villa avrebbe infatti sorpassato la concorrenza presentando un'offerta basata su un prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di condizioni ritenute facilmente realizzabili. Il club inglese avrebbe così preso il vantaggio sulle altre pretendenti, in particolare sulla Roma, che finora non ha ancora deciso di affondare il colpo.