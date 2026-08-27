Romano: "Filtra ottimismo per Zirkzee alla Fiorentina. Paratici ha contattato gli agenti di Njie"

Le conferme di Fabrizio Romano e Matteo Moretto su Zirkzee e sulla caccia all'esterno

Ore calde per Joshua Zirkzee. Con Moise Kean in direzione il Como, la Fiorentina è alla ricerca del sostituto ideale, che possa inserirsi negli schemi di Fabio Grosso. A fare il punto sulla situazione sono stati anche Fabrizio Romano e Matteo Moretto sul canale italiano di YouTube, con un aggiornamento anche sulla caccia all’esterno:



"C'è stata una chiamata nelle ultime ore tra Paratici e l'agente Kia, procuratore molto influente in Europa per capire le condizioni di uscita di Zirkzee. Paratici ha iniziato ad aprire questo tipo di strada. La Fiorentina, dopo aver contattato gli agenti di Zirkzee, ha contattato anche il Manchester United proponendo un'offerta di prestito di 5 milioni di euro con diritto di riscatto. Le parti sono in contatto per capire se si riesce ad arrivare alla chiusura. C'è ottimismo da parte dei viola, perché crede che sia l'attaccante giusto da inserire nello schema di Fabio Grosso. C'è anche la Juventus, ma in questo momento è bloccata sull'uscita di David."



Poi su Nije:"La Fiorentina ha contattato anche gli agenti di Alieu Njie, esterno del Torino. Paratici ha chiamato in queste ore, ma bisogna capire quale saranno le scelte sugli esterni"