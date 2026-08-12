Romano: "È fatta per Piccoli al Bologna. Prestito con obbligo a 18 milioni di euro più 2 di bonus"

L'ex attaccante del Cagliari si prepara a vivere la sua nuova avventura in rossoblù

Roberto Piccoli è sempre più vicino al Bologna. I rossoblù hanno raggiunto l'accordo con la Fiorentina per il trasferimento dell'attaccante, ex Cagliari: operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro, più 2 milioni di bonus.



L'affare è stato mediato dall'agente Alessandro Lucci, che ha contribuito alla chiusura dell'operazione. Piccoli si prepara ora a raggiungere Bologna per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con il suo nuovo club. Lo riporta Fabrizio Romano.