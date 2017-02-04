A Roma scatta la protesta della Curva Fiesole: "Mezz'ora di silenzio". Il motivo nel comunicato...
Martedì sera la Curva Fiesole a Roma ci sarà, tuttavia i tifosi viola si hanno deciso di lanciare una protesta silenziosa come sottolineato chiaramente dallo stesso comunicato rilasciato in serata. I...
A cura di Redazione Labaroviola
04 febbraio 2017 20:30
Martedì sera la Curva Fiesole a Roma ci sarà, tuttavia i tifosi viola si hanno deciso di lanciare una protesta silenziosa come sottolineato chiaramente dallo stesso comunicato rilasciato in serata. I tifosi viola rimarranno quindi in silenzio per trenta minuti in segno di protesta per le restrizioni che vengono effettuate. “Quello che succede oggi a Roma potrebbe succedere domani a Firenze”. Qui sotto il comunicato della Curva Fiesole pubblicato su Facebook.