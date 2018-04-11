A Roma pensano ad Astori, 9 (Dzeko) +16 (De Rossi) +44 (Manolas) = 69:3 (gol fatti) =23

Il ricordo e il pensiero per Davide Astori prevalgono anche a Roma, sponda giallorosso, dove il capitano della Fiorentina ha giocato e dove è ancora molto vivo il suo ricordo tra i tifosi e tra i suoi...

A cura di Redazione Labaroviola 11 aprile 2018 12:20

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