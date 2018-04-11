A Roma pensano ad Astori, 9 (Dzeko) +16 (De Rossi) +44 (Manolas) = 69:3 (gol fatti) =23
Il ricordo e il pensiero per Davide Astori prevalgono anche a Roma, sponda giallorosso, dove il capitano della Fiorentina ha giocato e dove è ancora molto vivo il suo ricordo tra i tifosi e tra i suoi...
Il ricordo e il pensiero per Davide Astori prevalgono anche a Roma, sponda giallorosso, dove il capitano della Fiorentina ha giocato e dove è ancora molto vivo il suo ricordo tra i tifosi e tra i suoi ex compagni di squadra.
Oggi, dopo la grande impresa contro il Barcellona in Champions League, qualcuno ha pensato alla mano dall'alto di Davide Astori in un gioco di numeri che fa pensare.
9 (Dzeko) + 16 (De Rossi) + 44 Manolas = 69:3 (i gol realizzati dalla Roma al Barcellona) = 23.
E il 23 era il numero della maglia indossata dallo sfortunato Davide Astori ai tempi della sua esperienza in giallorosso.
Numeri che fanno pensare. Sarà stato un caso, sarà stata una coincidenza, ognuno la veda come vuole ma è bello pensare che non sia nulla di tutto ciò.