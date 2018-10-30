Roma nei guai: De Rossi, Pastore e Perotti salteranno la Fiorentina. A rischio Manolas, Kluivert e...
La Gazzetta dello Sport parla dei guai della Roma in vista della partita contro la Fiorentina. De Rossi sarà indisponibile per un problema al ginocchio. Manolas, invece, a Napoli è uscito per una bott...
A cura di Redazione Labaroviola
30 ottobre 2018 17:53
La Gazzetta dello Sport parla dei guai della Roma in vista della partita contro la Fiorentina. De Rossi sarà indisponibile per un problema al ginocchio. Manolas, invece, a Napoli è uscito per una botta alla coscia destra, ma farà di tutto per esserci. Assenti Pastore e Perotti, mentre Di Francesco potrebbe contare su Kluivert, anche lui acciaccato. Probabilmente sarà out anche Karsdorp.